Заявки на конкурс «Молодой предприниматель России» начали принимать на Дону

Для участия в региональном этапе конкурса необходимо в срок до 30 августа 2020 года подать заявку на сайте http://mpr2020.ru в одной из предложенных номинаций. Среди последних «Интернет предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля» и «Сфера услуг».