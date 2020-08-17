Заявки на конкурс «Молодой предприниматель России» начали принимать на Дону

Posted 17 августа 2020, 14:49
Published 17 августа 2020, 14:49
Modified 18 сентября 2022, 10:42
Updated 18 сентября 2022, 10:42
Прием заявок начали с 14 августа, конкурс проводят ежегодно с целью определить и поощрить лучшие бизнес-проекты России. К участию допускаются представители малого бизнеса, которые получают возможность показать свой проект и рассказать о нем всей стране.
Для участия в региональном этапе конкурса необходимо в срок до 30 августа 2020 года подать заявку на сайте http://mpr2020.ru в одной из предложенных номинаций. Среди последних «Интернет предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля» и «Сфера услуг».
В Ростовской области конкурс проводят в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта по поддержке бизнеса. Организаторами выступают региональное правительство, Министерства экономического развития региона и АНО «РРАПП».
Победители и призеры областного этапа будут представлять регион на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России».