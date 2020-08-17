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Posted 17 августа 2020, 14:49

Published 17 августа 2020, 14:49

Modified 18 сентября 2022, 10:42

Updated 18 сентября 2022, 10:42

Заявки на конкурс «Молодой предприниматель России» начали принимать на Дону

17 августа 2020, 14:49
В Ростовской области стартовал прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России».

Прием заявок начали с 14 августа, конкурс проводят ежегодно с целью определить и поощрить лучшие бизнес-проекты России. К участию допускаются представители малого бизнеса, которые получают возможность показать свой проект и рассказать о нем всей стране.

Для участия в региональном этапе конкурса необходимо в срок до 30 августа 2020 года подать заявку на сайте http://mpr2020.ru в одной из предложенных номинаций. Среди последних «Интернет предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля» и «Сфера услуг».

В Ростовской области конкурс проводят в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта по поддержке бизнеса. Организаторами выступают региональное правительство, Министерства экономического развития региона и АНО «РРАПП».

Победители и призеры областного этапа будут представлять регион на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России».

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