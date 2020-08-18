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Более 5 тысяч человек хотят принять участие в губернаторском конкурсе «Лидеры Дона»

18 августа 2020, 18:33
Фото: https://vk.com/donleders
Подать заявку на участие можно на сайте проекта лидерыдона.рф.

На конкурс «Лидеры Дона» в августе было подано более пяти тысяч заявок на участие. Среди конкурсантов есть как предприниматели, так и руководители различных организаций широкого возрастного диапазона. При этом, прием заявок продолжается еще два дня — до 20 августа.

Участие в конкурсе бесплатное, так как мероприятие проводится в рамках утвержденного губернатором регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).

Организаторы проекты — Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО «РРАПП») и региональная «Точка кипения» при содействии минэкономразвития Ростовской области.

По словам министра Максима Папушенко, в 2019 году количество участников конкурса достигло 1800. 30 из них решили открыть собственное дело.

Отбор конкурсантов осуществляется по трем направлениям: стартап, лидерство, а также предпринимательство. Каждый из участников пройдет этапы отбора, где будут проверяться его креативное мышление, уровень компетенции, а также потенциал лидера. Только после этого конкурсанты будут допущены к выполнению специально подготовленных заданий.

Участники, показавшие наибольшую эффективность, смогут принять участие в кустовых встречах, где пройдут разные управленческие игры. Территориально это будет осуществляться в Новочеркасске, Волгодонске и Таганроге.

Победители будут определены уже в Ростове, в суперфинале, где участникам в формате групповой работы придется предложить решение актуальных региональных проблем.

Лидеры Дона, помимо статуса, получат персональные консультации с авторитетными наставниками и экспертами, сертификаты на бесплатную экспертную поддержку и экспертизу от АСИ и деловых сообществ, призы и подарки.

#Новости#Политика
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