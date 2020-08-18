Более 5 тысяч человек хотят принять участие в губернаторском конкурсе «Лидеры Дона»

На конкурс «Лидеры Дона» в августе было подано более пяти тысяч заявок на участие. Среди конкурсантов есть как предприниматели, так и руководители различных организаций широкого возрастного диапазона. При этом, прием заявок продолжается еще два дня — до 20 августа.