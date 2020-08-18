Более 5 тысяч человек хотят принять участие в губернаторском конкурсе «Лидеры Дона»

На конкурс «Лидеры Дона» в августе было подано более пяти тысяч заявок на участие. Среди конкурсантов есть как предприниматели, так и руководители различных организаций широкого возрастного диапазона. При этом, прием заявок продолжается еще два дня — до 20 августа.
Участие в конкурсе бесплатное, так как мероприятие проводится в рамках утвержденного губернатором регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).
Организаторы проекты — Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО «РРАПП») и региональная «Точка кипения» при содействии минэкономразвития Ростовской области.
По словам министра Максима Папушенко, в 2019 году количество участников конкурса достигло 1800. 30 из них решили открыть собственное дело.
Отбор конкурсантов осуществляется по трем направлениям: стартап, лидерство, а также предпринимательство. Каждый из участников пройдет этапы отбора, где будут проверяться его креативное мышление, уровень компетенции, а также потенциал лидера. Только после этого конкурсанты будут допущены к выполнению специально подготовленных заданий.
Участники, показавшие наибольшую эффективность, смогут принять участие в кустовых встречах, где пройдут разные управленческие игры. Территориально это будет осуществляться в Новочеркасске, Волгодонске и Таганроге.
Победители будут определены уже в Ростове, в суперфинале, где участникам в формате групповой работы придется предложить решение актуальных региональных проблем.
Лидеры Дона, помимо статуса, получат персональные консультации с авторитетными наставниками и экспертами, сертификаты на бесплатную экспертную поддержку и экспертизу от АСИ и деловых сообществ, призы и подарки.