Худшие управляющие компании озвучили в Ростовской области

Рейтинг начали составлять по поручению губернатора Василия Голубева. Участниками опроса стали более 55 тысяч человек.
Всего в перечень вошли 345 организаций. Так, компания «Результат» получила 39 баллов из 200 возможных. Местные жители пожаловались на проблемы с благоустройством дворов, освещением придомовой территории, уборкой подъездов.
Также низкие показатели оказались у «Управляющей компании Меркурий» в Волгодонске, «Дом сервис» в Новочеркасске, «УК Квартал-сервис» в Таганроге. Губернатор заявил, что жители области готовы включаться в работу по улучшению ситуации с системе ЖКХ.
«Проект получит свое продолжение и развитие. Он войдет в число долгосрочных инициатив, которые направлены на повышение роли граждан в принятии управленческих решений», — сообщил глава региона.
Он добавил, что худшие управляющие компании ждут проверки.