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Худшие управляющие компании озвучили в Ростовской области

18 августа 2020, 04:38
Фото: donland.ru
В Ростовской области опросили местных жителей и составили рейтинг лучших и худших управляющих компаний, сообщили в правительстве региона.

Рейтинг начали составлять по поручению губернатора Василия Голубева. Участниками опроса стали более 55 тысяч человек.

Всего в перечень вошли 345 организаций. Так, компания «Результат» получила 39 баллов из 200 возможных. Местные жители пожаловались на проблемы с благоустройством дворов, освещением придомовой территории, уборкой подъездов.

Также низкие показатели оказались у «Управляющей компании Меркурий» в Волгодонске, «Дом сервис» в Новочеркасске, «УК Квартал-сервис» в Таганроге. Губернатор заявил, что жители области готовы включаться в работу по улучшению ситуации с системе ЖКХ.

«Проект получит свое продолжение и развитие. Он войдет в число долгосрочных инициатив, которые направлены на повышение роли граждан в принятии управленческих решений», — сообщил глава региона.

Он добавил, что худшие управляющие компании ждут проверки.

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