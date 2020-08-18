Худшие управляющие компании озвучили в Ростовской области

Также низкие показатели оказались у «Управляющей компании Меркурий» в Волгодонске, «Дом сервис» в Новочеркасске, «УК Квартал-сервис» в Таганроге. Губернатор заявил, что жители области готовы включаться в работу по улучшению ситуации с системе ЖКХ.