Легко и просто: как сделать гамак на даче

Ткань
Это самый простой способ, для которого подойдет кусок старой ткани или простыни. К двум краям надо прикрепить длинные доски, а к ним подсоединить плотные веревки.
Веревки следует обвязать вокруг деревьев или столбов. И гамак готов. Главное выбрать такую ткань, которая выдержит вес человека.
Временная конструкция
В этом случае нужно взять простыню или пододеяльник, после чего свернуть с двух концов. К ним привязывают веревку, а ей обхватывают деревья. Такой гамак можно сделать, например, в походе.
Лодка
Этот вариант подойдет для тех, у кого есть старая лодка. Нужно обработать ее лаком и застелить чем-нибудь мягким.
Саму лодку подвешивают на крепкие цепи или веревки. Лучше это сделать под навесом.
Паллеты
Отличный гамак получится из паллетов, которые надо скрепить между собой. Сверху кладут матрас с простыней и подушки.
Далее надо взять крепкие веревки и привязать конструкцию к дереву.
Макраме
Можно применить и этот вариант, но создавать такой гамак должен специалист в этом деле. Иначе вся конструкция может рассыпаться. Для плетения следует выбирать только прочные и натуральные материалы.
Любой из этих способов поможет сделать еще одно уютное местечко на даче.