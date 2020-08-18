rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Легко и просто: как сделать гамак на даче

18 августа 2020, 12:36
Фото: https://pixabay.com
Многие дачники не представляют себе загородный отдых без гамака. Сделать его довольно просто и бюджетно.

Ткань

Это самый простой способ, для которого подойдет кусок старой ткани или простыни. К двум краям надо прикрепить длинные доски, а к ним подсоединить плотные веревки.

Веревки следует обвязать вокруг деревьев или столбов. И гамак готов. Главное выбрать такую ткань, которая выдержит вес человека.

Временная конструкция

В этом случае нужно взять простыню или пододеяльник, после чего свернуть с двух концов. К ним привязывают веревку, а ей обхватывают деревья. Такой гамак можно сделать, например, в походе.

Лодка

Этот вариант подойдет для тех, у кого есть старая лодка. Нужно обработать ее лаком и застелить чем-нибудь мягким.

Саму лодку подвешивают на крепкие цепи или веревки. Лучше это сделать под навесом.

Паллеты

Отличный гамак получится из паллетов, которые надо скрепить между собой. Сверху кладут матрас с простыней и подушки.

Далее надо взять крепкие веревки и привязать конструкцию к дереву.

Макраме

Можно применить и этот вариант, но создавать такой гамак должен специалист в этом деле. Иначе вся конструкция может рассыпаться. Для плетения следует выбирать только прочные и натуральные материалы.

Любой из этих способов поможет сделать еще одно уютное местечко на даче.

#Желтые новости
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58