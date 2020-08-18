Лжесотрудники ТСЖ с ножом выбивали придуманные долги с ростовчанина

Двое мужчин зашли в один из домов и взяли квитанцию из почтового ящика. Они попали в квартиру потерпевшего, представившись сотрудниками ТСЖ.
«Фигуранты заявили о необходимости погасить долги за услуги ЖКХ, после чего схватили кухонный нож и начали угрожать. Владелец квартиры отдал банковские карты и сообщил пин-код», — говорится в публикации.
Также нападавшие через мобильное приложение украли 140 тысяч рублей. Их задержали и завели в отношении них уголовное дело.
Сейчас все материалы передали в суд для рассмотрения по существу.