rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лжесотрудники ТСЖ с ножом выбивали придуманные долги с ростовчанина

18 августа 2020, 05:33
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении лжесотрудников ТСЖ, которые ограбили местного жителя, сообщили в региональной прокуратуре.

Двое мужчин зашли в один из домов и взяли квитанцию из почтового ящика. Они попали в квартиру потерпевшего, представившись сотрудниками ТСЖ.

«Фигуранты заявили о необходимости погасить долги за услуги ЖКХ, после чего схватили кухонный нож и начали угрожать. Владелец квартиры отдал банковские карты и сообщил пин-код», — говорится в публикации.

Также нападавшие через мобильное приложение украли 140 тысяч рублей. Их задержали и завели в отношении них уголовное дело.

Сейчас все материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

Материалы по теме
Ростовчане посмеялись над стариком, которого ограбили женщиныРостовчанин ограбил банк, чтобы погасить свой кредит«Ромео» ограбил «Джульетту» в Ростове после первой ночи
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58