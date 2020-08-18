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Нападающий «Спартака» Кокорин может сыграть с «Уфой»

18 августа 2020, 11:14
Фото: wikimedia.org
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура РПЛ против «Уфы».

«Конечно, есть определенное волнение, все-таки Уфа для меня родной город. Битва будет серьезная. «Уфа» — неуступчивый соперник, команда с характером.

Есть предпосылки к тому, что Кокорин будет в заявке на этот матч. Он уже вернулся к тренировкам», - цитирует Газизова «Советский спорт».

Напомним, Кокорин стал игроком «Спартака» этим летом но, из-за травмы, до сих пор не дебютировал за московский клуб.

«Уфа» примет «Спартак» на своем поле 19 августа. Встреча начнется в 16:00 мск.

После двух проведенных туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками. Уфимцы – восьмые (3).

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