Нападающий «Спартака» Кокорин может сыграть с «Уфой»

«Конечно, есть определенное волнение, все-таки Уфа для меня родной город. Битва будет серьезная. «Уфа» — неуступчивый соперник, команда с характером.
Есть предпосылки к тому, что Кокорин будет в заявке на этот матч. Он уже вернулся к тренировкам», - цитирует Газизова «Советский спорт».
Напомним, Кокорин стал игроком «Спартака» этим летом но, из-за травмы, до сих пор не дебютировал за московский клуб.
«Уфа» примет «Спартак» на своем поле 19 августа. Встреча начнется в 16:00 мск.
После двух проведенных туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками. Уфимцы – восьмые (3).