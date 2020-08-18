Невероятные способы избавиться от мозолей на ногах

Причины появления
Мозоли - это наросты из огрубевшей кожи, они появляются при чрезмерной нагрузке или трении. Чаще всего причиной становится неудобная обувь.
Мозоли будут доставлять дискомфорт, пока их не вывести.
Сода
Сода поможет убрать мертвую кожу, которая и является основой мозоли. Кроме того, она обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, что позволит защитить от инфекций.
Около трех ложек соды надо добавить в таз с теплой водой, после чего опустить в него ноги. Пораженный участок надо потереть пемзой.
Аспирин
Для этого способа потребуется измельчить пять таблеток аспирина, после чего смешать с половиной чайной ложки лимонного сока и воды. Смесь надо нанести на мозоль и замотать целлофаном.
После этого ногу надо обмотать полотенцем, смоченным в горячей воде и отжатым. Через 10 минут все снимают и убирают размягченную кожу.
Чеснок
Необходимо натереть зубчик чеснока и нанести на мозоль. Все это надо перевязать бинтом и оставить на ночь.
Утром повязку снимают, а ногу перевязывают водой.
Папайа
Папайа является эффективным средством из-за ферментов, которые способны удалять омертвевшие участки кожи. Плод надо натереть на терке и отжать при помощи марли, пока не появится сок.
Следует намочить ватный тампон в соке и приложить на ночь. Утром ногу промывают водой и фиксируют пораженный участок при помощи пластыря.