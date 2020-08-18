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Один из самых сложных элементов посадки отработают штурмовики в Ростовской области

18 августа 2020, 08:49
Фото: пресс-служба Южного военного округа
В Ростовской области экипажи штурмовой и военно-транспортной авиации отработают посадку на грунтовый аэродром, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Посадка на грунтовый аэродром является одним из самых сложных элементов летной подготовки, специально для учений площадку подготовили на земляном участке Погорелово.

В ходе тренировки посадку на грунтовый аэродром выполнят штурмовики Су-25СМ3, самолет Ил-76МД и вертолеты МИ-26, Ми-8АМТШ, Ми-35М. После посадки технику подготовят к дальнейшему полету, и авиация также с грунтового покрытия отправится для дальнейшего перебазирования.

Посадку отработают в рамках специального учения, которое проходит на 25 полигонах Южного военного округа, включая российские военные базы в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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