Один из самых сложных элементов посадки отработают штурмовики в Ростовской области

В ходе тренировки посадку на грунтовый аэродром выполнят штурмовики Су-25СМ3, самолет Ил-76МД и вертолеты МИ-26, Ми-8АМТШ, Ми-35М. После посадки технику подготовят к дальнейшему полету, и авиация также с грунтового покрытия отправится для дальнейшего перебазирования.