Один из самых сложных элементов посадки отработают штурмовики в Ростовской области

Посадка на грунтовый аэродром является одним из самых сложных элементов летной подготовки, специально для учений площадку подготовили на земляном участке Погорелово.
В ходе тренировки посадку на грунтовый аэродром выполнят штурмовики Су-25СМ3, самолет Ил-76МД и вертолеты МИ-26, Ми-8АМТШ, Ми-35М. После посадки технику подготовят к дальнейшему полету, и авиация также с грунтового покрытия отправится для дальнейшего перебазирования.
Посадку отработают в рамках специального учения, которое проходит на 25 полигонах Южного военного округа, включая российские военные базы в Абхазии, Армении и Южной Осетии.