Под Ростовом грузовик влетел в легковушку, пострадала женщина

По предварительной информации, 52-летний водитель большегрузного автомобиля MAN перестраивался с крайнего левого ряда в правый. Он не убедился в том, что его маневр безопасен, перестраиваясь с левой крайней полосы на правую, не убедился в безопасности маневра и задел Hyundai Accent. Легковушка от удара влетела в отбойник. За рулем Hyundai Accent находилась 39-летняя женщина. С травмами ее доставили в лечебное учреждение.