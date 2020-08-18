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Под Ростовом грузовик влетел в легковушку, пострадала женщина

18 августа 2020, 13:00
Фото: pixabay.com
В Ростовской области женщина-водитель пострадала в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза, говорится в сообщении регионального УГИБДД.

Авария произошла в Аксайском районе на 1045-м километре трассы М-4 «Дон» около 07.15 мск.

По предварительной информации, 52-летний водитель большегрузного автомобиля MAN перестраивался с крайнего левого ряда в правый. Он не убедился в том, что его маневр безопасен, перестраиваясь с левой крайней полосы на правую, не убедился в безопасности маневра и задел Hyundai Accent. Легковушка от удара влетела в отбойник. За рулем Hyundai Accent находилась 39-летняя женщина. С травмами ее доставили в лечебное учреждение.

Ранее в Ростовской области пьяный водитель сбил шедшую по обочине девушку.

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#Новости#Происшествия
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