Проблемную школу-детский сад достроят в Ростовской области в 2021 году

Здание в хуторе Яново-Грушевском ранее было долгостроем, сейчас его планируется ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Новое учреждение объединит под одной крышей две детсадовские группы на 40 мест и школу. При этом учиться в ней можно будет только до девятого класса, она рассчитана на 108 учеников.