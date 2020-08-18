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Проблемную школу-детский сад достроят в Ростовской области в 2021 году

18 августа 2020, 09:36
Фото: donland.ru
В Ростовской области строят здание, в котором одновременно будут работать школа и детский сад, сообщили в правительстве региона.

Здание в хуторе Яново-Грушевском ранее было долгостроем, сейчас его планируется ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Новое учреждение объединит под одной крышей две детсадовские группы на 40 мест и школу. При этом учиться в ней можно будет только до девятого класса, она рассчитана на 108 учеников.

Глава региона Василий Голубев подписал распоряжение о перечислении 24,4 миллиона рублей. Они пойдут на оснащение учреждений.

«Планируется закупить мебель, инструменты для медицинского кабинета, спортивный и мягкий инвентарь. На эти деньги приобретут музыкальное, мультимедийное, учебно-лабораторное оборудование», — уточнили в правительстве.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области построят 17 школ.

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