Проблемную школу-детский сад достроят в Ростовской области в 2021 году

Здание в хуторе Яново-Грушевском ранее было долгостроем, сейчас его планируется ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Новое учреждение объединит под одной крышей две детсадовские группы на 40 мест и школу. При этом учиться в ней можно будет только до девятого класса, она рассчитана на 108 учеников.
Глава региона Василий Голубев подписал распоряжение о перечислении 24,4 миллиона рублей. Они пойдут на оснащение учреждений.
«Планируется закупить мебель, инструменты для медицинского кабинета, спортивный и мягкий инвентарь. На эти деньги приобретут музыкальное, мультимедийное, учебно-лабораторное оборудование», — уточнили в правительстве.