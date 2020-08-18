Пять человек умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

Всего за время пандемии коронавируса от инфекции умерли 293 жителя Ростовской области, заболели 15251 человек, из них 128 за последние сутки. Новые случаи COVID-19 выявили в 30 городах и районах области, больше всего заразившихся в Ростове, Батайске и Новошахтинске.