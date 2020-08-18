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Пять человек умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

18 августа 2020, 08:18
Фото: donland.ru
За последние сутки в Ростовской области умерли пять пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном правительстве.

На 18 августа новыми жертвами коронавируса стали трое мужчин возрастом от 62 до 75 лет и две женщины 60 и 70 лет. У всех умерших были сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистой и эндокринной систем, болезни почек и нарушения обмена веществ.

Всего за время пандемии коронавируса от инфекции умерли 293 жителя Ростовской области, заболели 15251 человек, из них 128 за последние сутки. Новые случаи COVID-19 выявили в 30 городах и районах области, больше всего заразившихся в Ростове, Батайске и Новошахтинске.

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