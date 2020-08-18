Стали известны подробности дела против экс-главы Новочеркасска

Заседание должно было пройти в понедельник в Октябрьском районном суде. Причиной переноса стало то, что бывшего чиновника не привезли в суд.
«Теперь судебное разбирательство намечено на 31 августа. Сейчас Зюзин находится в одном из СИЗО Ростова», — сказано в сообщении.
Напомним, что Зюзина задержали осенью минувшего года, его заподозрили в получении взятки. Следствие считает, что фигурант, занимая должность мэра Зверево, получил 2,6 миллиона рублей от главы стройкомпании за помощь в получении контрактов.
Зюзин пытался обжаловать свой арест, но его оставили под стражей.