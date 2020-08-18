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Стали известны подробности дела против экс-главы Новочеркасска

18 августа 2020, 14:30
Фото: novochgrad.ru
В Ростове-на-Дону перенесли судебное разбирательство над бывшим главой администрации Новочеркасска Игорем Зюзиным, пишет Donday.

Заседание должно было пройти в понедельник в Октябрьском районном суде. Причиной переноса стало то, что бывшего чиновника не привезли в суд.

«Теперь судебное разбирательство намечено на 31 августа. Сейчас Зюзин находится в одном из СИЗО Ростова», — сказано в сообщении.

Напомним, что Зюзина задержали осенью минувшего года, его заподозрили в получении взятки. Следствие считает, что фигурант, занимая должность мэра Зверево, получил 2,6 миллиона рублей от главы стройкомпании за помощь в получении контрактов.

Зюзин пытался обжаловать свой арест, но его оставили под стражей.

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