В Приморье восстановят порядка 10 мостов в 2020 году

Также три моста будут построены на трассе Владивосток-Находка-Порт Восточный. Сейчас все объекты находятся в активной фазе строительства. Ожидается начало строительных работ для моста над рекой Тихая, что в Анучинском район. Равно как и для мостовых переходов на 25-м километре трассы Уссурийск – Раковка – Осиновка и 89-м километре дороги Артем – Находка.