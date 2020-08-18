В Приморье восстановят порядка 10 мостов в 2020 году

Как сообщается на портале “Федералпресс”, в Приморском крае начинают реализовывать программу “Развитие транспортного комплекса”. На данный момент идет процесс строительства трех мостов, которые практически уже завершены.
Более того, уже сданы в эксплуатацию мосты через реку Черниговка, и через ручей, протекающий вдоль трассы Хабаровск-Владивосток.
АО «Примавтодор» сообщает, что в сентябре 2020 года будет завершено строительство моста над рекой Крыловка, а еще через два месяца введут в эксплуатацию мост через реку Мельгуновка.
Также три моста будут построены на трассе Владивосток-Находка-Порт Восточный. Сейчас все объекты находятся в активной фазе строительства. Ожидается начало строительных работ для моста над рекой Тихая, что в Анучинском район. Равно как и для мостовых переходов на 25-м километре трассы Уссурийск – Раковка – Осиновка и 89-м километре дороги Артем – Находка.