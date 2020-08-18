В Ростове проверили реализацию нацпроектов в Орловском районе

Другой объект — благоустраиваемый в 2020 году «Сквер тюльпанов» в поселке Орловском. Работы осуществляются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по улице Пионерской, 73а, общая площадь территории превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Проект выбрали победителем областного конкурса по благоустройству территорий. В ближайшее время здесь появится фонтан, будут установлены лавочки с теневыми навесами, фонари, а также размещена выставочная и фотозона. Все объекты выдержат в едином стиле, и будут иметь форму тюльпана.