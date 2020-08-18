В Ростове проверили реализацию нацпроектов в Орловском районе

В настоящее время по поручению главы региона Василия Голубева на Дону действует проект «Губернаторский контроль», цель которого — дать оценку на местах работам на важнейших объектах по развитию территорий.
«Губернаторский контроль» — это, в первую очередь, механизм получения прямой и точной информации с мест. В том числе от самих граждан — члены контрольных групп встречаются с людьми, узнают их отношение к реализации проектов, а также получают предложения по возможным улучшениям на будущее. Эта информация ложится на стол лично ко мне», — так оценивает роль выездных проверок глава региона Василий Голубев.
Как сообщает Donland, в апреле текущего года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» закончили капитальный ремонт на участке в 3,6 километра автотрассы регионального значения. Здесь была укреплена обочина, а под новое покрытие уложили выравнивающий слой.
«Гарантия на данный участок составляет четыре года. То есть если за этот период с покрытием что-то произойдет, подрядчик переделает работы за свой счет, — пояснил Игорь Сорокин. — Сегодня мы с вами смогли посмотреть, что дорога находится в отличном состоянии, замечания по объекту отсутствуют».
Другой объект — благоустраиваемый в 2020 году «Сквер тюльпанов» в поселке Орловском. Работы осуществляются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по улице Пионерской, 73а, общая площадь территории превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Проект выбрали победителем областного конкурса по благоустройству территорий. В ближайшее время здесь появится фонтан, будут установлены лавочки с теневыми навесами, фонари, а также размещена выставочная и фотозона. Все объекты выдержат в едином стиле, и будут иметь форму тюльпана.
К настоящему времени в сквере готовы системы водоснабжения и водоотведения, идет прокладка кабелей электроснабжения, осуществляется устройство покрытий из тротуарной плитки и строится камера для размещения оборудования фонтана. Заместитель главы региона дал поручение завершить работы в установленные сроки.
«Я вижу, что работы здесь проводятся. Но по причине строительства фонтана сегодня имеется незначительная задержка. Мы проверим, чтобы все было завершено в срок и с высоким качеством. Это представляет важность. Граждане хотят новый парк, и все должно быть выполнено в срок», — заявил Игорь Сорокин.