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В Ростовской области рассказали, где живут инфицированные коронавирусом

18 августа 2020, 08:16
Фото: pixabay
В Ростовской области новые зараженные коронавирусом проживают в 30 территориях, проинформировали в областном правительстве.

Зарегистрировано 128 случаев заболевания. Так, заболевшие есть в Ростове, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Батайске. Зараженные также проживают в Миллеровском, Мясниковском, Пролетарском, Советском районах. В больницах остаются 1103 человека.

За все время в области заразился 15251 человек, выздоровели 12516 пациентов. Скончались 293 человека с подтвержденным диагнозом, в том числе пятеро за последние 24 часа.

По информации областного правительства, в лабораториях провели более 456 тысяч тестов на инфекцию.

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