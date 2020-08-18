В Ростовской области рассказали, где живут инфицированные коронавирусом

Зарегистрировано 128 случаев заболевания. Так, заболевшие есть в Ростове, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Батайске. Зараженные также проживают в Миллеровском, Мясниковском, Пролетарском, Советском районах. В больницах остаются 1103 человека.
За все время в области заразился 15251 человек, выздоровели 12516 пациентов. Скончались 293 человека с подтвержденным диагнозом, в том числе пятеро за последние 24 часа.
По информации областного правительства, в лабораториях провели более 456 тысяч тестов на инфекцию.