В Сибирском федеральном университете обнаружили признаки коррупции

Еще в рамках программы реконструировали учебно-лабораторный корпус, который находился в аварийном состоянии. Специалисты Счетной палаты нашли при его ремонте нарушения. Так, объект был сдан с задержкой на один год и четыре месяца, при этом университет не направлял запрос к подрядчику с требованием уплатить пени.