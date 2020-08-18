В Сибирском федеральном университете обнаружили признаки коррупции

Так, по инвестиционной программе в СФУ возвели студенческий городок, многофункциональный комплекс, общежития и медицинский центр деревни Универсиады. С 2014 по 2019 год по государственным программам «Развитие образования» и «Развитие здравоохранения» СФУ получил на эти цели свыше 7,7 миллиарда рублей, а в рамках национального проекта «Образование» - 1,3 миллиарда рублей. Об этом информирует «ТАСС».
В общей сложности вуз осуществил 122 закупки, но 47% из них были сделаны на неконкурентной основе. В итоге сумма закупок составила 8,75 миллиарда рублей, а экономия денег составила 4,6%.
Еще в рамках программы реконструировали учебно-лабораторный корпус, который находился в аварийном состоянии. Специалисты Счетной палаты нашли при его ремонте нарушения. Так, объект был сдан с задержкой на один год и четыре месяца, при этом университет не направлял запрос к подрядчику с требованием уплатить пени.
Результаты этой проверки направят как в сам СФУ, так и в Генеральную прокуратуру России и Федеральную антимонопольную службу. Итоги проверки поступят профильным министерствам, Совету Федерации и Государственной думе.
Отметим, что Сибирский федеральный университет стал первым в РФ федеральным университетом. Его создали в 2006 году на базе четырех вузов, расположенных в Красноярске. Сейчас СФУ является самым крупным университетом в восточной части России.