В Тулуне осенью начнет принимать пациентов новый инфекционный блок

По сообщению издания IRK.RU, инфекционный блок начнет полноценную работу в сентябре 2020 года. Его строительство осуществляется при тесном сотрудничестве властей Иркутского края и Сбербанка. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии: больница оснащена необходимым медицинским оборудованием для приема пациентов. Отмечается, что в новом инфекционном отделении планируется внедрение технологии телемедицины и искусственного интеллекта.
Построен инфекционный блок по модульной технологии и рассчитан на 28 пациентов. В медицинском учреждении планируется организация дистанционного мониторинга пациентов, которые состоят на диспансерном учете. Благодаря такому решению можно будет контролировать состояние больных в режиме реального времени и своевременно корректировать план лечения при возникновении критических ситуаций.
В ходе визите врио губернатора отметил важность нового инфекционного отделения для всех жителей и гостей Иркутской области, поскольку аналогичного учреждения еще нет в регионе.
Также Кобзев подчеркнул, что Сбербанк оперативно выполнил практически невыполнимую задачу — построил новый инфекционный корпус с современным техническим оснащением. Теперь осталось обеспечить новый блок квалифицированными кадрами.
Кроме этого, в Тулуне в ближайшее время вводится в эксплуатацию новое жилье для бюджетников, включая медицинских работников.
Врио губернатора Иркутской области продолжает привлекать к проблемам Приангарья внимание власти на федеральном уровне. Напомним, что за последнее время область с рабочим визитом, кроме Германа Грефа, посетили заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и другие.