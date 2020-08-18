В Тулуне осенью начнет принимать пациентов новый инфекционный блок

По сообщению издания IRK.RU, инфекционный блок начнет полноценную работу в сентябре 2020 года. Его строительство осуществляется при тесном сотрудничестве властей Иркутского края и Сбербанка. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии: больница оснащена необходимым медицинским оборудованием для приема пациентов. Отмечается, что в новом инфекционном отделении планируется внедрение технологии телемедицины и искусственного интеллекта.