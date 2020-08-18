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В Тулуне осенью начнет принимать пациентов новый инфекционный блок

18 августа 2020, 11:00
Фото: pxhere.com
Временно исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев приехал в Тулун с рабочим визитом. В рамках поездки он посетил ОГБУЗ «Тулунская городская больница» и проверил готовность нового инфекционного блока.

По сообщению издания IRK.RU, инфекционный блок начнет полноценную работу в сентябре 2020 года. Его строительство осуществляется при тесном сотрудничестве властей Иркутского края и Сбербанка. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии: больница оснащена необходимым медицинским оборудованием для приема пациентов. Отмечается, что в новом инфекционном отделении планируется внедрение технологии телемедицины и искусственного интеллекта.

Построен инфекционный блок по модульной технологии и рассчитан на 28 пациентов. В медицинском учреждении планируется организация дистанционного мониторинга пациентов, которые состоят на диспансерном учете. Благодаря такому решению можно будет контролировать состояние больных в режиме реального времени и своевременно корректировать план лечения при возникновении критических ситуаций.

В ходе визите врио губернатора отметил важность нового инфекционного отделения для всех жителей и гостей Иркутской области, поскольку аналогичного учреждения еще нет в регионе.

Также Кобзев подчеркнул, что Сбербанк оперативно выполнил практически невыполнимую задачу — построил новый инфекционный корпус с современным техническим оснащением. Теперь осталось обеспечить новый блок квалифицированными кадрами.

Кроме этого, в Тулуне в ближайшее время вводится в эксплуатацию новое жилье для бюджетников, включая медицинских работников.

Врио губернатора Иркутской области продолжает привлекать к проблемам Приангарья внимание власти на федеральном уровне. Напомним, что за последнее время область с рабочим визитом, кроме Германа Грефа, посетили заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и другие.

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