Врачи начали лечить больные суставы собственным жиром пациента

Как пишет NEWS.ru, в России заметили рост заболеваний связанных с опорно-двигательным аппаратом. Чаще всего пациенты жалуются на боли в спине и суставах, причинами которых становятся остеоартрит, артроз и артрит.
Эксперты рассказали, что если заболевание не перешло в хроническую стадию, пациента можно вылечить и без операции. Для этого врачи используют стволовые клетки из жировой ткани больного. Они снижают воспаление и восстанавливают поврежденные ткани суставов, мышц и костей.
Отмечается, что новый метод называется SVF-терапией, а ее эффективность ощущается менее чем за месяц, после чего подвижность суставов увеличиваются от 60% до 85 %.
Отмечается, что стволовые клетки из жира уже давно используются борьбе с возрастными изменениями.