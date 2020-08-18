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Врачи начали лечить больные суставы собственным жиром пациента

18 августа 2020, 10:37
Фото: pikist.com
Медики придумали новую безболезненную методику лечения больных суставов. Для этого начали использовать собственный жир пациента.

Как пишет NEWS.ru, в России заметили рост заболеваний связанных с опорно-двигательным аппаратом. Чаще всего пациенты жалуются на боли в спине и суставах, причинами которых становятся остеоартрит, артроз и артрит.

Эксперты рассказали, что если заболевание не перешло в хроническую стадию, пациента можно вылечить и без операции. Для этого врачи используют стволовые клетки из жировой ткани больного. Они снижают воспаление и восстанавливают поврежденные ткани суставов, мышц и костей.

Отмечается, что новый метод называется SVF-терапией, а ее эффективность ощущается менее чем за месяц, после чего подвижность суставов увеличиваются от 60% до 85 %.

Отмечается, что стволовые клетки из жира уже давно используются борьбе с возрастными изменениями.

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