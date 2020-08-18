Врачи начали лечить больные суставы собственным жиром пациента

Эксперты рассказали, что если заболевание не перешло в хроническую стадию, пациента можно вылечить и без операции. Для этого врачи используют стволовые клетки из жировой ткани больного. Они снижают воспаление и восстанавливают поврежденные ткани суставов, мышц и костей.