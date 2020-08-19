Аналитики прогнозируют по проекту «Восток Ойл» 2% роста ВВП ежегодно

Oilcapital.ru пишет, что «Восток Ойл» консолидирует Ванкорский кластер, Пайяхскую группу месторождений, Западно-Иркинский лицензионный участок, а также месторождения - составные части Восточно-Таймырского кластера. Возможное увеличение объемов в 2024 году оценивают в двадцать пять миллионов тонн, а до 2027 года показатели поднимутся в два раза — до пятидесяти миллионов тонн. Вместе с тем в 2030 году ожидают объем в сто пятнадцать миллионов тонн.