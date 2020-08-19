Аналитики прогнозируют по проекту «Восток Ойл» 2% роста ВВП ежегодно

Oilcapital.ru пишет, что «Восток Ойл» консолидирует Ванкорский кластер, Пайяхскую группу месторождений, Западно-Иркинский лицензионный участок, а также месторождения - составные части Восточно-Таймырского кластера. Возможное увеличение объемов в 2024 году оценивают в двадцать пять миллионов тонн, а до 2027 года показатели поднимутся в два раза — до пятидесяти миллионов тонн. Вместе с тем в 2030 году ожидают объем в сто пятнадцать миллионов тонн.
По официальным оценкам, сырьевая база проекта достаточно внушительная: весной прошлого года «Роснедра» приняли на государственный баланс почти полтора миллиарда тонн нефти с месторождений Пайяхской группы. А осенью прошлого года «Роснефть» в рамках конкурса приобрела Западно-Иркинский участок, расположенный недалеко от Пайяхи. Согласно экспертным оценкам, ресурсы этой территории превышают миллиард тонн углеводородов. Планируется, что бурение разведочного характера начнется после 12 мая.
Аналогичная позитивная статистика отслеживается и по Ванкорскому кластеру, потенциал которого поднялся более чем в два раза. С начала промышленной добычи запасы нефти увеличились на двадцать процентов, а газа – более чем на пятьдесят процентов.
Эксперты положительно оценивают «Восток Ойл», предполагая, что воплощение этого проекта даст дополнительные два процента увеличения ВВП ежегодно.
Со слов Анны Бутко, аналитика по нефтегазовому сектору инвесткомпании «АТОН», проект «Восток Ойл» является знаковым и стратегически важным для России. Его ресурсный потенциал составляет примерно пять миллиардов тонн.
В настоящее время инфраструктура «Восток Ойл» включает в себя примерно две тысячи километров трубопроводов, около семи тысяч километров межпромысловых трубопроводов. В проектной работе предполагается формирование около сотни мест, возведение пятнадцати промысловых городков, трех аэродромов, двух морских терминалов.
Отмечается, что именно реализация «Восток Ойл» воздействует на грузопоток по арктической транспортной магистрали.