Ещё одну пожарную часть достроят в Ростовской области в сентябре

Своё боевое дежурство сотрудники новой части начнут нести уже в начале сентября. В настоящее время они проходят подготовку по разным специальностям.
Всего в штат части примут 11 человек. В настоящее время все строительные и отделочные работы практически завершены. В скором времени в здание можно будет внести мебель и все необходимое оборудование.
Всего в Ростовской области насчитывается 41 пожарная часть, которые прикрывают потребности 493 населенных пунктов. Новая пожарная часть сможет прикрыть еще 12 населенных пунктов с населением более 6 тысяч человек. До конца 2020 года в регионе будут открыты четыре пожарные части.