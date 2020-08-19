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Ещё одну пожарную часть достроят в Ростовской области в сентябре

19 августа 2020, 03:00
Фото: donland.ru
В Сальском районе Ростовской области в посёлке Белозерном близится к завершению строительство новой пожарной части, говорится в сообщении регионального правительства.

Своё боевое дежурство сотрудники новой части начнут нести уже в начале сентября. В настоящее время они проходят подготовку по разным специальностям.

Всего в штат части примут 11 человек. В настоящее время все строительные и отделочные работы практически завершены. В скором времени в здание можно будет внести мебель и все необходимое оборудование.

Всего в Ростовской области насчитывается 41 пожарная часть, которые прикрывают потребности 493 населенных пунктов. Новая пожарная часть сможет прикрыть еще 12 населенных пунктов с населением более 6 тысяч человек. До конца 2020 года в регионе будут открыты четыре пожарные части.

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