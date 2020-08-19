Эти отвратительные растения: как спастись от аллергии на амброзию

Амброзия цветет в течение лета, а ее пыльца создает проблемы для местных жителей. Этот период становится для них настоящим испытанием.
Как проявляется аллергия
У человека появляются насморк, покраснение глаз, першение в горле, покашливание, кожный зуд. Чтобы понять, есть ли предрасположенность к аллергии, необходимо сдать кровь.
Иногда аллергия появляется в определенном возрасте, так как не справляется иммунная система. Поэтому во время лечения аллергии стоит правильно питаться.
Как питаться
Лучше не употреблять продукты, содержащие консерванты, усилители вкуса и красители. Также не стоит налегать на жирные, острые и копченые блюда.
Аллергенными являются шоколад, цитрусовые, плоды оранжевого и красного цвета.
Что нельзя при цветении амброзии
Во время цветения амброзии стоит отказаться от кофе, черного чая, молока, мяса, сахара. Также не стоит употреблять дрожжевую выпечку, продукты из белой муки.
Запрещены сладкие фрукты и мед.
Что предпринять
На окна надо повесить сетку и почаще включать кондиционер. Не стоит забывать проводить влажную уборку.
При выездах на отдых надо выбирать местности, где растет смешанный лес. Так будет ниже риск столкнуться с амброзией.
По возможности нужно чаще принимать душ и мыть голову. Дело в том, что в волосах задерживаются частички-раздражители.
Если за окном ветер, то стоит реже открывать окна. Как можно чаще следует мыть обувь, одежду и постельное белье. На улице их сушить нельзя, иначе может осесть пыльца.