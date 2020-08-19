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Игрок «Уфы»: Тренер должен быть таким, как Евсеев

19 августа 2020, 12:38
Фото: pixabay.com
Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов, перешедший в клуб из Башкирии этим летом, поделился мнением о главном тренере команды Вадиме Евсееве.

«Евсеев произвел впечатление очень требовательного специалиста, – приводит «Советский спорт» слова Жамалетдинова. – За пределами поля он может и пошутить, и обстановку разрядить. А во время тренировки готов взять игрока за руку, поводить по полю, показать в мелочах, что и как нужно делать в той или иной ситуации. Таким, считаю, и должен быть тренер».

Напомним, в среду в третьем туре чемпионата России «Уфа» на своем поле примет «Спартак».

После двух проведенных матчей «Уфа» набрала три очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

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