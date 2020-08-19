Игрок «Уфы»: Тренер должен быть таким, как Евсеев

«Евсеев произвел впечатление очень требовательного специалиста, – приводит «Советский спорт» слова Жамалетдинова. – За пределами поля он может и пошутить, и обстановку разрядить. А во время тренировки готов взять игрока за руку, поводить по полю, показать в мелочах, что и как нужно делать в той или иной ситуации. Таким, считаю, и должен быть тренер».
Напомним, в среду в третьем туре чемпионата России «Уфа» на своем поле примет «Спартак».
После двух проведенных матчей «Уфа» набрала три очка и занимает девятое место в турнирной таблице.