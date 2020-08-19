Как в последний раз: ростовчане начали чаще веселиться после пандемии

Спрос резко вырос по сравнению с маем, так как ростовчане стремятся компенсировать проведенное на самоизоляции время. За год спрос увеличился на 47%.
Очень востребованными оказались слуги по организации свадеб, дней рождения и корпоративов. Это мероприятия, которые были запрещены в период самоизоляции.
«Теперь горожане готовы платить, чтобы веселиться чаще. Число предложений увеличилось на 18%», — сказано в сообщении.
Отмечается, что самым «тусовочным» городом оказался Санкт-Петербург. Далее идут Москва, Казань и Краснодар.