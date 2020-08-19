Музей «Самбекские высоты» откроют 30 августа

В данный момент проводятся мероприятия, необходимые для обеспечения санитарной безопасности работников и посетителей. Первый день работы пройдет в особом режиме.
«В этот день музей будет работать для приглашенных гостей, в том числе ветеранов. Именно они пять лет назад поставили задачу создать этот комплекс», — прокомментировал глава региона Василий Голубев.
Он добавил, что ветераны передадут символический ключ от комплекса. По словам губернатора, «Самбекские высоты» могут стать лучшим музеем региона по нескольким параметрам.