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Музей «Самбекские высоты» откроют 30 августа

19 августа 2020, 18:35
Фото: donland.ru
В Ростовской области открытие музейно-исторического комплекса «Самбекские высоты» состоится 30 августа, сообщили в правительстве региона.

В данный момент проводятся мероприятия, необходимые для обеспечения санитарной безопасности работников и посетителей. Первый день работы пройдет в особом режиме.

«В этот день музей будет работать для приглашенных гостей, в том числе ветеранов. Именно они пять лет назад поставили задачу создать этот комплекс», — прокомментировал глава региона Василий Голубев.

Он добавил, что ветераны передадут символический ключ от комплекса. По словам губернатора, «Самбекские высоты» могут стать лучшим музеем региона по нескольким параметрам.

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