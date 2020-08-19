Новые пешеходные зоны появятся в Пролетарском районе Ростова

Уже полностью завершили обустройство пешеходной зоны в районе жилых домов № 75/3-75/5 по проспекту 40-летия Победы, осталось только высадить деревья, что сделают осенью. Кроме того, до конца августа разработают проектно-сметную документацию по созданию еще одной пешеходной зоны на этом же проспекте 40-летия Победы, но на участке в районе экопарка «Вересаево».