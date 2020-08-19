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Новые пешеходные зоны появятся в Пролетарском районе Ростова

19 августа 2020, 14:44
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону проведут реконструкцию двух существующих пешеходных зон и построят одну новую, сообщили в городской администрации.

«В соответствии с решением коллегии администрации города по созданию в Ростове-на-Дону десяти пешеходных зон на территории Пролетарского района ведутся работы по реализации проектов благоустройства двух пешеходных зон и проектированию одной», — сказано в сообщении.

Уже полностью завершили обустройство пешеходной зоны в районе жилых домов № 75/3-75/5 по проспекту 40-летия Победы, осталось только высадить деревья, что сделают осенью. Кроме того, до конца августа разработают проектно-сметную документацию по созданию еще одной пешеходной зоны на этом же проспекте 40-летия Победы, но на участке в районе экопарка «Вересаево».

Также спортивные площадки для пляжного волейбола и пляжного футбола, воркаута, теннисные столы, уличные спортивные тренажеры, зоны отдыха с детскими игровыми комплексами появятся до 10 октября на пляже Зеленого острова.

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