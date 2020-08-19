Проект застройки Театрального спуска в Ростове вынесут на публичные слушания

Согласно изменениям в генплане Ростова от августа 2018 года, Театральный спуск превратят в пешеходную зону, которая соединит Большую Садовую и Береговую. Пострадавшая от пожара территория станет зоной общественно-культурного назначения с новой дорогой, детским садом, школой и театром кукол. Жилых домов на указанной территории не будет.