Проект застройки Театрального спуска в Ростове вынесут на публичные слушания

Согласно изменениям в генплане Ростова от августа 2018 года, Театральный спуск превратят в пешеходную зону, которая соединит Большую Садовую и Береговую. Пострадавшая от пожара территория станет зоной общественно-культурного назначения с новой дорогой, детским садом, школой и театром кукол. Жилых домов на указанной территории не будет.
На публичные слушания вынесут проект автодороги, если он получит одобрение, то власти города начнут выкупать у собственников земли. Сроки же создания плана застройки целиком пока не определили.