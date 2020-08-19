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Проект застройки Театрального спуска в Ростове вынесут на публичные слушания

19 августа 2020, 12:40
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Осенью 2020 года в Ростове-на-Дону проведут публичные слушания по проекту застройки Театрального спуска, сообщил замглавы городской администрации по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

Согласно изменениям в генплане Ростова от августа 2018 года, Театральный спуск превратят в пешеходную зону, которая соединит Большую Садовую и Береговую. Пострадавшая от пожара территория станет зоной общественно-культурного назначения с новой дорогой, детским садом, школой и театром кукол. Жилых домов на указанной территории не будет.

На публичные слушания вынесут проект автодороги, если он получит одобрение, то власти города начнут выкупать у собственников земли. Сроки же создания плана застройки целиком пока не определили.

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