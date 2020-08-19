Пятая часть кафе и ресторанов Ростова не пережила пандемию

Проведенный опрос среди владельцев точек общепита, не сумевших возобновить работу, показал, что причинами этого стали утрата ликвидности или возможности платить по своим обязательствам, а также неуступчивость собственников арендуемых помещений. Кроме того, ряд объектов не открылись из-за действующих ограничений, это касается точек общепита в торговых центрах.