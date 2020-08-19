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Пятая часть кафе и ресторанов Ростова не пережила пандемию

19 августа 2020, 14:31
Фото: rostov-gorod.ru
Пандемию коронавируса не смогли пережить 17% объектов общественного питания в Ростове-на-Дону, следует из сообщения городской администрации.

«По состоянию на 19 августа 2020 года из 1935 объектов общественного питания, зарегистрированных на территории города Ростова-на-Дону, возобновлена работа 1606 кафе и ресторанов. Это 83,0% от их общего числа», — сказано в сообщении.

Как отметил начальник управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов, учитывая пятимесячный перерыв в работе, вызванный пандемией, это очень хороший показатель.

Проведенный опрос среди владельцев точек общепита, не сумевших возобновить работу, показал, что причинами этого стали утрата ликвидности или возможности платить по своим обязательствам, а также неуступчивость собственников арендуемых помещений. Кроме того, ряд объектов не открылись из-за действующих ограничений, это касается точек общепита в торговых центрах.

Кроме того, многие открывшиеся кафе и рестораны испытывают неудобства из-за введенных Роспотребнадзором требований.

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