Решивший приготовить еду отец спалил дом и погиб сам в Ростовской области

На помощь пришли проезжавший мимо таксист Евгений Пряхин и проживающий напротив сосед Михаил Каменицкий, которым отец передал в окно одну из девочек. Также на помощь пришел находившийся в гостях в соседнем переулке водитель 55-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Ночевной.