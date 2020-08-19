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Решивший приготовить еду отец спалил дом и погиб сам в Ростовской области

19 августа 2020, 12:07
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Зимовниках Ростовской области из-за оставленной на электроплите кастрюли произошел пожар, в котором погиб мужчина, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Инцидент произошел 25 июля, мужчина и его две пятилетние дочери-двойняшки были дома, а старшая восьмилетняя дочь играла на улице.

Отец семейства решил приготовить еду, поставил на электроплиту кастрюлю и заснул вместе с одной из близнецов. Вторая дочь играла в соседней комнате, когда от оставленной на плите кастрюли вспыхнуло пламя.

«Пламя мгновенно распространилось на площади 25 квадратных метров, сработал автономный дымовой извещатель, который и разбудил отца семейства, но самостоятельно выбраться из горящего дома он уже не мог», — сказано в сообщении МЧС.

На помощь пришли проезжавший мимо таксист Евгений Пряхин и проживающий напротив сосед Михаил Каменицкий, которым отец передал в окно одну из девочек. Также на помощь пришел находившийся в гостях в соседнем переулке водитель 55-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Ночевной.

Вторую дочь отец смог передать подоспевшим на помощь людям в маленькое окно в ванной, но сам погиб, отравившись продуктами горения. Спасти детей удалось только благодаря извещателю и вовремя подоспевшим на помощь людям.

Приехавшие на место происшествия пожарные потушили горящий дом в течение 20 минут.

Ранее в припаркованном автомобиле в Ростовской области заживо сгорел двухлетний ребенок.

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#Новости#Происшествия
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