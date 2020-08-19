Решивший приготовить еду отец спалил дом и погиб сам в Ростовской области

Инцидент произошел 25 июля, мужчина и его две пятилетние дочери-двойняшки были дома, а старшая восьмилетняя дочь играла на улице.
Отец семейства решил приготовить еду, поставил на электроплиту кастрюлю и заснул вместе с одной из близнецов. Вторая дочь играла в соседней комнате, когда от оставленной на плите кастрюли вспыхнуло пламя.
«Пламя мгновенно распространилось на площади 25 квадратных метров, сработал автономный дымовой извещатель, который и разбудил отца семейства, но самостоятельно выбраться из горящего дома он уже не мог», — сказано в сообщении МЧС.
На помощь пришли проезжавший мимо таксист Евгений Пряхин и проживающий напротив сосед Михаил Каменицкий, которым отец передал в окно одну из девочек. Также на помощь пришел находившийся в гостях в соседнем переулке водитель 55-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Ночевной.
Вторую дочь отец смог передать подоспевшим на помощь людям в маленькое окно в ванной, но сам погиб, отравившись продуктами горения. Спасти детей удалось только благодаря извещателю и вовремя подоспевшим на помощь людям.
Приехавшие на место происшествия пожарные потушили горящий дом в течение 20 минут.