Штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности продлили на Дону

«Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно просит жителей воздержаться от разведения костров на природе, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросать в лесу горящие спички и не затушенные окурки, а также не выжигать сухую траву и камыш», — сказано в сообщении ведомства.