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Штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности продлили на Дону

19 августа 2020, 13:39
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области на период с 20 по 22 августа продлили штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности пятого класса, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростове и большинстве районов области. Высокая пожароопасность четвертого класса сохранится местами в Приазовье и ожидается местами в северо-западных, северо-восточных, центральных и южных районах Ростовской области.

«Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно просит жителей воздержаться от разведения костров на природе, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросать в лесу горящие спички и не затушенные окурки, а также не выжигать сухую траву и камыш», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, лето вернулось в Ростов после непродолжительного похолодания.

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