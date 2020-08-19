Штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности продлили на Дону

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростове и большинстве районов области. Высокая пожароопасность четвертого класса сохранится местами в Приазовье и ожидается местами в северо-западных, северо-восточных, центральных и южных районах Ростовской области.
«Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно просит жителей воздержаться от разведения костров на природе, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросать в лесу горящие спички и не затушенные окурки, а также не выжигать сухую траву и камыш», — сказано в сообщении ведомства.