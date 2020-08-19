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Солидол или подсолнечное масло: как избавиться от скрипа дверей

19 августа 2020, 08:34
Фото: https://pixabay.com
Любая дверь со временем начинает скрипеть и доставлять дискомфорт жильцам. Есть легкие способы, которые помогут вернуть в дом тишину и покой.

Почему скрипит

Причин скрипа может быть несколько, все зависит от используемой двери. Так, могут отсутствовать подшипники в петлях или происходить смещение. Это частое явление в новостройках, когда здание начинает садиться.

Кроме того, в петли может попасть мусор, что приведет к скрипу.

Чем смазывать

Многие думают, что нужно смазывать петли растительным маслом. Однако слушать такие советы не стоит, так как эффект может получиться отрицательным.

Такое масло быстро утрачивает свои свойства и дверь снова начнет скрипеть. Лучше всего брать жидкое мыло, воск и парафин. Все ингредиенты перед применением нужно расплавить.

Смазочные средства

В магазинах продают специальные смазочные средства. В том числе хорошим решением станет солидол, он подойдет для железных дверей. Солидол сохраняет свойства при любых температурах.

Также можно приобрести графитовую смазку. Она сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени.

В качестве профилактики лучше заранее купить смазочное средство и регулярно обрабатывать им петли и другие комплектующие фурнитуры.

#Желтые новости
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