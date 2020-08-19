Солидол или подсолнечное масло: как избавиться от скрипа дверей

Почему скрипит
Причин скрипа может быть несколько, все зависит от используемой двери. Так, могут отсутствовать подшипники в петлях или происходить смещение. Это частое явление в новостройках, когда здание начинает садиться.
Кроме того, в петли может попасть мусор, что приведет к скрипу.
Чем смазывать
Многие думают, что нужно смазывать петли растительным маслом. Однако слушать такие советы не стоит, так как эффект может получиться отрицательным.
Такое масло быстро утрачивает свои свойства и дверь снова начнет скрипеть. Лучше всего брать жидкое мыло, воск и парафин. Все ингредиенты перед применением нужно расплавить.
Смазочные средства
В магазинах продают специальные смазочные средства. В том числе хорошим решением станет солидол, он подойдет для железных дверей. Солидол сохраняет свойства при любых температурах.
Также можно приобрести графитовую смазку. Она сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени.
В качестве профилактики лучше заранее купить смазочное средство и регулярно обрабатывать им петли и другие комплектующие фурнитуры.