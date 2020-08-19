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Стало известно, как начнут учиться школьники в Ростовской области

19 августа 2020, 19:12
Фото: donland.ru
В Ростовской области новый учебный год в школах начнется в очном формате, сообщили в правительстве региона.

За парты сядут 440 тысяч учеников, среди них будут 50 тысяч первоклассников. Сейчас проводятся мероприятия для обеспечения противоэпидемической защиты.

Так, закупают термометры и средства обеззараживания воздуха. На эти цели из областного бюджета перечислили 400 миллионов рублей.

Отмечается, что на данный момент вопрос масочного режима остается открытым.

«Практически во всех школах предусмотрят горячее питание. По остальным учреждениям этот вопрос будет решен до конца года», — заявил губернатор Василий Голубев.

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