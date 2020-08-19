rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Страшный вирус победили в поселке в Ростовской области

19 августа 2020, 09:18
Фото: http://uprvetro.donland.ru
В поселке Верхнеянинском отменили карантин, который вводили из-за заболевания скота, сообщает управление ветеринарии по Ростовской области.

Бруцеллез крупного рогатого скота выявили еще в августе 2019 года. Тогда случаи заболеваний обнаружили в 9 из 15 подворий.

Оказалось, что животных привезли в район незаконно. После этого ввели карантин, но в этот период снова и снова устанавливались факты несанкционированного ввоза животных. Это продлило действие ограничительных мер.

Отмечается, что к решению проблемы подключили управление ветеринарии и Минсельхозпрод региона. Ситуация нормализовалась только после усиления контроля.

Теперь все ограничения сняты.

Бруцеллез — это инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма человека.

Материалы по теме
В Ростовской области еще 125 жителей заболели коронавирусомВ Ростовской области 126 человек за сутки заболели коронавирусом
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58