Страшный вирус победили в поселке в Ростовской области

Бруцеллез крупного рогатого скота выявили еще в августе 2019 года. Тогда случаи заболеваний обнаружили в 9 из 15 подворий.
Оказалось, что животных привезли в район незаконно. После этого ввели карантин, но в этот период снова и снова устанавливались факты несанкционированного ввоза животных. Это продлило действие ограничительных мер.
Отмечается, что к решению проблемы подключили управление ветеринарии и Минсельхозпрод региона. Ситуация нормализовалась только после усиления контроля.
Теперь все ограничения сняты.
Бруцеллез — это инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма человека.