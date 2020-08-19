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Тимати и Надежда Бабкина заключили творческий союз

19 августа 2020, 12:41
Фото: youtube.com
В рамках акции «Народный эксклюзив» рэпер Тимати и певица Надежда Бабкина сделали совместный клип. Организаторами акции выступили торговая сеть «Пятёрочка», а также бренды Pepsi и Lay’s.

Пару месяцев назад Бабкина и Тимати пообещали сделать коллаборацию, если в магазинах «Пятёрочка» купят по 10 миллионов упаковок чипсов Lay’s «Со сметаной в русских традициях» и бутылок напитка Pepsi «Манго». Об этом информирует eg.ru.

Россияне оперативно раскупили лимитированные товары. Также они запустили собственный челлендж в TikTok. Члены группы ХО Team House публиковали индивидуальные задания с Lay’s «Со сметаной в русских традициях», а участники Dream Team House — с Pepsi «Манго». Тиктокеры предложили своим зрителям принять участие в танцевальном баттле и продемонстрировать собственные таланты.

Всего видео было просмотрено свыше 9,5 миллиона раз.

Бабкина и Тимати свое слово сдержали. Они записали клип на песню «Народный эксклюзив». По словам кастомер маркетинг директора PepsiCo Дарьи Тебар, цель коллаборации заключалась не только в привлечении внимания к новым вкусам, но и в создании хорошего ролика, который можно пересматривать для поднятия настроения.

Клип и песня получились нестандартными. Так, Бабкина не только поет в своей привычной манере, но и читает рэп, нарядившись в стиле Дженнифер Лопес. Тимати удивил зрителей, оседлав лошадь, — правда только в своей анимированной версии. Необычным решением авторов клипа стала попытка совместить традиционные кадры артистов на сцене и современную «плоскую» анимацию. Последнюю помогла создать анимационная студия телеканала 2X2.

Главным посылом видеоролика стал девиз: «Искать не нужно повода, чтоб попробовать что-то новое». Здесь в первую очередь имеются в виду новые вкусы и их сочетания - Pepsi «Манго» и Lay’s «Со сметаной в русских традициях».

Директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев признался, что его структура хочет примирить непримиримое: классику и современность, традиции и моду, народную культуру и трендовые образы.

«Мы продолжаем искать нестандартные пути к сердцам наших гостей», - подчеркнул Ярцев.

#Новости#Общество
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