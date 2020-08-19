Тимати и Надежда Бабкина заключили творческий союз

Пару месяцев назад Бабкина и Тимати пообещали сделать коллаборацию, если в магазинах «Пятёрочка» купят по 10 миллионов упаковок чипсов Lay’s «Со сметаной в русских традициях» и бутылок напитка Pepsi «Манго». Об этом информирует eg.ru.
Россияне оперативно раскупили лимитированные товары. Также они запустили собственный челлендж в TikTok. Члены группы ХО Team House публиковали индивидуальные задания с Lay’s «Со сметаной в русских традициях», а участники Dream Team House — с Pepsi «Манго». Тиктокеры предложили своим зрителям принять участие в танцевальном баттле и продемонстрировать собственные таланты.
Всего видео было просмотрено свыше 9,5 миллиона раз.
Бабкина и Тимати свое слово сдержали. Они записали клип на песню «Народный эксклюзив». По словам кастомер маркетинг директора PepsiCo Дарьи Тебар, цель коллаборации заключалась не только в привлечении внимания к новым вкусам, но и в создании хорошего ролика, который можно пересматривать для поднятия настроения.
Клип и песня получились нестандартными. Так, Бабкина не только поет в своей привычной манере, но и читает рэп, нарядившись в стиле Дженнифер Лопес. Тимати удивил зрителей, оседлав лошадь, — правда только в своей анимированной версии. Необычным решением авторов клипа стала попытка совместить традиционные кадры артистов на сцене и современную «плоскую» анимацию. Последнюю помогла создать анимационная студия телеканала 2X2.
Главным посылом видеоролика стал девиз: «Искать не нужно повода, чтоб попробовать что-то новое». Здесь в первую очередь имеются в виду новые вкусы и их сочетания - Pepsi «Манго» и Lay’s «Со сметаной в русских традициях».
Директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев признался, что его структура хочет примирить непримиримое: классику и современность, традиции и моду, народную культуру и трендовые образы.
«Мы продолжаем искать нестандартные пути к сердцам наших гостей», - подчеркнул Ярцев.