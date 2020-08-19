Тимати и Надежда Бабкина заключили творческий союз

Бабкина и Тимати свое слово сдержали. Они записали клип на песню «Народный эксклюзив». По словам кастомер маркетинг директора PepsiCo Дарьи Тебар, цель коллаборации заключалась не только в привлечении внимания к новым вкусам, но и в создании хорошего ролика, который можно пересматривать для поднятия настроения.