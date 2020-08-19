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Тренер ФК «Ростов» прокомментировал поражение «Динамо»

19 августа 2020, 19:04
Фото: fc-rostov.ru
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин высказал свое мнение по поводу проигрыша «Динамо», сообщается на сайте команды.

Матч прошел в среду в рамках чемпионата России и завершился победой «Динамо» со счетом 2:0. Один гол был забит с пенальти.

После матча у Карпина спросили, почему так получилось. Он ответил, что претензии предъявлять некому.

«Пропустили пенальти, после него, как ушат холодной воды, еще и пропустили со стандарта. Во втором тайме неправильно располагались на поле и вскрывали оборону», — заявил тренер.

Он добавил, что они ожидали большего от старта сезона.

Напомним, что с начала сезона ростовчане проиграли в двух матчах и победили в одном.

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