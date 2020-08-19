Тренер ФК «Ростов» прокомментировал поражение «Динамо»

Матч прошел в среду в рамках чемпионата России и завершился победой «Динамо» со счетом 2:0. Один гол был забит с пенальти.
После матча у Карпина спросили, почему так получилось. Он ответил, что претензии предъявлять некому.
«Пропустили пенальти, после него, как ушат холодной воды, еще и пропустили со стандарта. Во втором тайме неправильно располагались на поле и вскрывали оборону», — заявил тренер.
Он добавил, что они ожидали большего от старта сезона.
Напомним, что с начала сезона ростовчане проиграли в двух матчах и победили в одном.