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Три новости среды о том, каким станет Ростов в ближайшие годы

19 августа 2020, 14:19
Фото: rostov-gorod.ru
В ближайшие несколько лет в Ростове-на-Дону проведут реконструкцию ряда существующих дорог, зданий и построят новые, подробнее в материале RostovGazeta.

Место для Театра кукол

В среду 19 августа стало известно, что власти Ростова-на-Дону не отказались от планов по строительству Театра кукол на Театральном спуске, где в 2017 году произошел крупный пожар.

Как рассказал замглавы администрации Ростова по строительству и архитектуре Андрей Дикун, строительство объекта регионального значения — Театра кукол, предусмотрено изменениями в генплане города, внесенными в 2018 году.

Фото: pixabay.com

Ранее здание ростовского Театра кукол передали православной церкви, РПЦ обещает не «выселять» сотрудников театра до тех пор, пока для труппы не построят новое помещение.

В августе 2017 года на Театральном спуске в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар, уничтоживший свыше 100 зданий. По официальной версии, пожар начался из-за короткого замыкания.

Перенос главного автовокзала

В среду в интервью «Коммерсант-Юг» находящийся в предвыборном отпуске глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал, что городские власти вновь задумались над тем, как перенести главный автовокзал из центра города.

По мнению Логвиненко, для автовокзала может подойти территория старого аэропорта, в том, как обстоит дело сейчас, нет никакой логики: людям сначала приходится ехать в центр, а потом большие автобусы из него выезжают.

Фото: vk.com/donavto_ru

Ранее с идеей перенести и главный, и пригородный автовокзалы в Ростове-на-Дону из города на территорию старого аэропорта выступили сами жители.

Миллиарды на дороги

В этом же интервью Алексей Логвиненко сообщил, что на модернизацию дорог в Ростове-на-Дону планируют направлять по 2,5 миллиарда рублей ежегодно.

В ближайшие годы в Ростове построят три новые транспортные развязки на Орбитальной, Беляева и Шолохова. Кроме того, планируют продлить Орбитальную, проспект Маршала Жукова, Еляна и другие магистрали.

Фото: pixabay.com

Также в планах асфальтирование 450 ростовских улиц, что составляет 75% от их общего числа.

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