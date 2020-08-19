Центр детской стоматологии откроют в Ростове

Как рассказала исполняющая обязанности начальника управления здравоохранения города Ольга Барладян, в Ростове есть острая необходимость в организации центра для оказания медицинской помощи детям под наркозом. В настоящее время такие операции проводят в городской стоматологической поликлинике.
Центр создадут на базе детской городской больницы № 1. Кроме того, решили при формировании бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассмотреть возможность переоснащения подвальных помещений в детской горбольнице № 1 под бассейн.