Центр детской стоматологии откроют в Ростове

Как рассказала исполняющая обязанности начальника управления здравоохранения города Ольга Барладян, в Ростове есть острая необходимость в организации центра для оказания медицинской помощи детям под наркозом. В настоящее время такие операции проводят в городской стоматологической поликлинике.