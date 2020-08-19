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Центр детской стоматологии откроют в Ростове

19 августа 2020, 13:01
Фото: pixabay.com
До 1 февраля 2021 года в Ростове-на-Дону создадут городской центр детской стоматологии, решение приняли на прошедшем 48-м заседании Гордумы.

Как рассказала исполняющая обязанности начальника управления здравоохранения города Ольга Барладян, в Ростове есть острая необходимость в организации центра для оказания медицинской помощи детям под наркозом. В настоящее время такие операции проводят в городской стоматологической поликлинике.

Центр создадут на базе детской городской больницы № 1. Кроме того, решили при формировании бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассмотреть возможность переоснащения подвальных помещений в детской горбольнице № 1 под бассейн.

Ранее в Батайске после капремонта открыли три детские поликлиники.

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