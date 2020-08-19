Учение служб экстренного реагирования провели в Ростовской области

«По легенде учений, произошло столкновение двух легковых автомобилей, в каждом из которых оказались заблокированы водители. Одна из легковушек загорелась», — сказано в сообщении.
Первыми к работе приступают пожарные, при ДТП самое главное — не допустить взрыва топлива. После тушения огня спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли пострадавших и передали их сотрудникам скорой помощи.
Завершили спасательную операцию тоже пожарные, которые залили место происшествия для исключения повторного возгорания.
Тренировки помогают отработать действия спасателей до автоматизма, что важно при реальных происшествиях. При проведении спасательных операций необходимо обеспечить безопасность не только пострадавших, но и самих спасателей. Кроме того, учения позволяют сократить время, необходимое на проведение всех мероприятий, именно в первый час после ДТП медпомощь наиболее эффективна.
Также во время учений в Ростовской области развернули пропускной пункт для условных беженцев с использованием сирийского опыта.