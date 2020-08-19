Учение служб экстренного реагирования провели в Ростовской области

Тренировки помогают отработать действия спасателей до автоматизма, что важно при реальных происшествиях. При проведении спасательных операций необходимо обеспечить безопасность не только пострадавших, но и самих спасателей. Кроме того, учения позволяют сократить время, необходимое на проведение всех мероприятий, именно в первый час после ДТП медпомощь наиболее эффективна.