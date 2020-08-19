В Азове закончились места в ковидном госпитале

Жителей города, района, у которых подтвердился коронавирус и потребовалась госпитализация, направляют в Таганрог и Ростов-на-Дону. По словам Бридковского, всего в ЦГБ Азова было развернуто 25 коек для ковидных больных. Наполняемость их колеблется от 23 до 29 человек. Поэтому врачи вынуждены направлять пациентов с инфекцией в другие города.