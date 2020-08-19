В Азове закончились места в ковидном госпитале

Жителей города, района, у которых подтвердился коронавирус и потребовалась госпитализация, направляют в Таганрог и Ростов-на-Дону. По словам Бридковского, всего в ЦГБ Азова было развернуто 25 коек для ковидных больных. Наполняемость их колеблется от 23 до 29 человек. Поэтому врачи вынуждены направлять пациентов с инфекцией в другие города.
Всего в Азове за время пандемии выявили 280 больных коронавирусом, из них выздоровели 176, трое пациентов скончались. Сейчас в госпитале находятся 11 жителей Азова и 13 жителей района.
Главный врач больницы также отметил, что надежды медиков на то, что в летние месяцы пандемия пойдет на спад, не оправдались.
Ранее сообщалось, что госпиталь в Шахтах также перестал принимать новых пациентов, он переполнен. Ковидных больных направляют в Усть-Донецкую районную больницу.