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В Азове закончились места в ковидном госпитале

19 августа 2020, 07:14
Фото: pixabay.com
Больных с подтвержденным диагнозом коронавирус стали отправлять из Азова в соседние города, сообщил главврач ЦГБ Вадим Бридковский.

Жителей города, района, у которых подтвердился коронавирус и потребовалась госпитализация, направляют в Таганрог и Ростов-на-Дону. По словам Бридковского, всего в ЦГБ Азова было развернуто 25 коек для ковидных больных. Наполняемость их колеблется от 23 до 29 человек. Поэтому врачи вынуждены направлять пациентов с инфекцией в другие города.

Всего в Азове за время пандемии выявили 280 больных коронавирусом, из них выздоровели 176, трое пациентов скончались. Сейчас в госпитале находятся 11 жителей Азова и 13 жителей района.

Главный врач больницы также отметил, что надежды медиков на то, что в летние месяцы пандемия пойдет на спад, не оправдались.

Ранее сообщалось, что госпиталь в Шахтах также перестал принимать новых пациентов, он переполнен. Ковидных больных направляют в Усть-Донецкую районную больницу.

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