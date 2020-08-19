В России выдали первый кредит под криптовалюту

Глава юридического направления Экспобанка Танзила Яндиева рассказала журналистам, что сделка является «прецедентной как для юридического, так и для банковского сектора». В качестве залога банк принял токены Waves.
Как пишет портал телеканала "360", Успенский объяснил, что он не видел смысла в продаже криптовалюты, а просто лежать токены не должны. Их следовало пустить в работу. Сделка стала возможной, поскольку что юридическая квалификация токенов Waves была предельно корректной.
«Токены Waves могут совершенно легально использоваться в РФ. Ограничения на оборот неплатежных токенов в нашем государстве отсутствуют», — дал комментарий основатель LFCS (Legal Support) Юрий Брисов, сопровождавший эту сделку.
Как считает юрист Vegas Lex Кирилл Никитин, в перспективе эту новаторскую сделку возможно структурируют в соответствии с российскими законами.