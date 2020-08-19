В России выдали первый кредит под криптовалюту

Как пишет портал телеканала "360", Успенский объяснил, что он не видел смысла в продаже криптовалюты, а просто лежать токены не должны. Их следовало пустить в работу. Сделка стала возможной, поскольку что юридическая квалификация токенов Waves была предельно корректной.