В Ростове вновь подняли вопрос о переносе главного автовокзала из центра

Кроме того, Логвиненко пояснил, что для решения проблемы с заторами необходимо разобраться с фурами. «Понятно, что их движение связано с активной работой бизнеса. Но в нынешней ситуации, пожалуй, лучше разгружаться ночью, проявить гибкость, на то вы и бизнес», — цитирует издание сити-менеджера.