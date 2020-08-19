В Ростове вновь подняли вопрос о переносе главного автовокзала из центра

По словам сити-менеджера, нет логики в том, что людям сначала приходится ехать в центр, а потом большие автобусы из него выезжают. По мнению Логвиненко для автовокзала может подойти территория старого аэропорта.
Кроме того, Логвиненко пояснил, что для решения проблемы с заторами необходимо разобраться с фурами. «Понятно, что их движение связано с активной работой бизнеса. Но в нынешней ситуации, пожалуй, лучше разгружаться ночью, проявить гибкость, на то вы и бизнес», — цитирует издание сити-менеджера.
Это, по мнению городских властей, позволит облегчить в городе ситуацию с пробками.
Напомним, что ранее с идеей перенести и главный, и пригородный автовокзалы в Ростове-на-Дону из города на территорию старого аэропорта выступили сами жители.