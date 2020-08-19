В Ростовской области 126 человек за сутки заболели коронавирусом

Выздоровели за это время 289 человек и скончались пятеро. Лечение в больницах сейчас проходят 1047 пациентов. «Коечный фонд загружен на 48,9%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 60 человек», — прокомментировали в правительстве.