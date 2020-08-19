В США заявили о неспособности Трампа бороться с Россией

Газета «Известия» пишет, что в ходе выступления на национальном съезде Демократической партии восемнадцатого августа, Керри снова, не имея при этом доказательств, обвинил Россию во вмешательстве в выборы. Он в качестве примера привел ложные сведения СМИ о «сговоре» Москвы с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане. С его слов, Трамп игнорирует тот факт, что Россия якобы произвела атаку на их избирательный процесс. По мнению бывшего госсекретаря, единственный человек, которого хочет защитить Трамп, — это он сам.