Застройщика осудили в Ростове за обман дольщиков на 138 млн руб

Бондаренко являлся руководителем аффилированных организаций «Строительная компания «РостЖилСтрой» и ООО «ВиватСтрой». Хищения денег были совершены с 2012 по 2016 годы.
Речь идет о домах на улицах Зорге, 28-я Линия, 20-я Линия и бульваре Комарова. Всего было украдено 138 миллионов рублей, вложенных дольщиками.
«Бондаренко положил деньги на свои счета в банки, после чего перевел в валюту. С 2013 по 2016 годы он переводил средства в иностранные банки на счета своей экс-супруги и дочери. Они получили более 1,5 миллиона евро», — сказано в сообщении.
После этого завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к 8 годам колонии. Также его оштрафовали на 1 миллион рублей.