Застройщика осудили в Ростове за обман дольщиков на 138 млн руб

«Бондаренко положил деньги на свои счета в банки, после чего перевел в валюту. С 2013 по 2016 годы он переводил средства в иностранные банки на счета своей экс-супруги и дочери. Они получили более 1,5 миллиона евро», — сказано в сообщении.