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Застройщика осудили в Ростове за обман дольщиков на 138 млн руб

19 августа 2020, 04:40
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении руководителя строительных компаний Игоря Бондаренко за обман дольщиков на миллионы рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Бондаренко являлся руководителем аффилированных организаций «Строительная компания «РостЖилСтрой» и ООО «ВиватСтрой». Хищения денег были совершены с 2012 по 2016 годы.

Речь идет о домах на улицах Зорге, 28-я Линия, 20-я Линия и бульваре Комарова. Всего было украдено 138 миллионов рублей, вложенных дольщиками.

«Бондаренко положил деньги на свои счета в банки, после чего перевел в валюту. С 2013 по 2016 годы он переводил средства в иностранные банки на счета своей экс-супруги и дочери. Они получили более 1,5 миллиона евро», — сказано в сообщении.

После этого завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к 8 годам колонии. Также его оштрафовали на 1 миллион рублей.

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