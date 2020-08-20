Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остается на уровне единицы

Впервые за продолжительное время коэффициент достиг единицы 17 августа и с тех пор так и держится на этом уровне. Между тем, значение коэффициента распространения коронавирусной инфекции учитывают при принятии решений о переходе к следующему этапу снятия ограничений.
Сейчас Ростовская область находится на втором этапе, при котором показатель не должен превышать единицы, для перехода к третьему этапу коэффициент должен быть на уровне 0,5.
Всего же на 20 августа в Ростовской области заразились инфекцией 15504 человек, умер 301 пациент. выздоровели 13003 жителей региона.