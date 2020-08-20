rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остается на уровне единицы

20 августа 2020, 08:37
Фото: pixabay.com
Четвертые сутки коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области держится на уровне единицы, следует из сообщений регионального правительства.

Впервые за продолжительное время коэффициент достиг единицы 17 августа и с тех пор так и держится на этом уровне. Между тем, значение коэффициента распространения коронавирусной инфекции учитывают при принятии решений о переходе к следующему этапу снятия ограничений.

Сейчас Ростовская область находится на втором этапе, при котором показатель не должен превышать единицы, для перехода к третьему этапу коэффициент должен быть на уровне 0,5.

Всего же на 20 августа в Ростовской области заразились инфекцией 15504 человек, умер 301 пациент. выздоровели 13003 жителей региона.

Материалы по теме
Стало известно, кто первый получит вакцину от коронавируса в Ростовской областиВ Ростовской области не будут увольнять медиков без прививок от коронавирусаВ Ростовской области назвали города, которые поражает коронавирус
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00