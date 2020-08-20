Председатель Гордумы Ростова обогнала сити-менеджера Логвиненко в рейтинге влияния

Имя сити-менеджера донской столицы Алексея Логвиненко, несомненно, чаще мелькает в СМИ и больше на слуху у горожан, чем Зинаиды Неярохиной. Но председатель городской думы обогнала Логвиненко на два пункта влиятельности (он занял седьмое место).