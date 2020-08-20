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Posted 20 августа 2020, 12:31

Published 20 августа 2020, 12:31

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Председатель Гордумы Ростова обогнала сити-менеджера Логвиненко в рейтинге влияния

20 августа 2020, 12:31
Сюжет
Эксклюзив
Председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина заняла пятое место в топ-100 самых влиятельных персон Ростовской области, рейтинг подготовила RostovGazeta.

Имя сити-менеджера донской столицы Алексея Логвиненко, несомненно, чаще мелькает в СМИ и больше на слуху у горожан, чем Зинаиды Неярохиной. Но председатель городской думы обогнала Логвиненко на два пункта влиятельности (он занял седьмое место).

Неярохина руководит городской думой около 24 лет, эксперты назвали ее «серым кардиналом Ростова». Именно она влияет на изменения законов на городском уровне, в том числе на принятие бюджета донской столицы.

Первое место в рейтинге самых влиятельных персон региона занял губернатор Василий Голубев. В пятерку рейтинга, кроме Неярохиной, также вошли руководитель регионального УФСБ Олег Южаков, крупный бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Подробнее о том, кто решает судьбы Ростова, читайте в материале RostovGazeta.

#Политика#Эксклюзив#Новости
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