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Преступник с чужими паспортами хотел пересечь границу в Ростовской области

20 августа 2020, 07:40
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области задержали гражданина Украины, который намеревался пересечь границу по чужому паспорту, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.

В автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» во время проверки документов задержали мужчину. Он показал паспорт, оформленный на другого человека.

«Оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске за тяжкое преступление. У него обнаружили еще один паспорт с чужими данными и его фотографией», — сказано в сообщении.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет два года заключения.

Всего с начала года выявили более 200 попыток незаконного въезда на территорию России иностранцев.

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