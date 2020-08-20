Преступник с чужими паспортами хотел пересечь границу в Ростовской области

В автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» во время проверки документов задержали мужчину. Он показал паспорт, оформленный на другого человека.
«Оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске за тяжкое преступление. У него обнаружили еще один паспорт с чужими данными и его фотографией», — сказано в сообщении.
По факту произошедшего завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет два года заключения.
Всего с начала года выявили более 200 попыток незаконного въезда на территорию России иностранцев.