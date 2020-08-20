Проститутка из Ростова рассказала о способах защиты клиентов во время коронавируса

По ее словам, часть клиентов, пользующихся услугами проституток, приходит на сеансы в масках. Некоторые их не снимают даже во время процесса.
Девушка призналась, что сама никогда не делала тест на коронавирус, так как не считает это необходимым. Клиенты ее об это ни разу не просили.
«Антисептиками типа „Мирамистин“ и „Хлоргексидин“, я пользовалась и до пандемии. Их, кстати, в самом начале волны коронавируса не было в аптеках. Я пользовалась своими запасами», — уточнила собеседница.
Она добавила, что и многие клиенты также используют эти средства. По ее словам, через аптеки возобновили продажи препаратов, но они стали дороже.