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Разноуровневая развязка появится на трассе Ростов — Таганрог в 2021 году

20 августа 2020, 07:03
Фото: pixabay.com
До 25 сентября 2021 года на трассе А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог построят разноуровневую транспортную развязку, следует из информации rostender.info.

Как пишет Город N, развязка появится на девятом километре дороги и соединит обход Ростова с международной трассой Е58. Последняя проходит через Ростов, Таганрог, Украину, Молдову, Румынию, Словакию и заканчивается в Австрии.

Стоимость проекта 2,2 миллиарда рублей, подряд получило ООО «Дорстрой».

Кроме того, до конца 2020 года в Ростовской области отремонтируют подъезд общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги «Ростов-на-Дону — Таганрог» к селу Вареновка вблизи российско-украинской границы.

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