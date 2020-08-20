Разноуровневая развязка появится на трассе Ростов — Таганрог в 2021 году

Как пишет Город N, развязка появится на девятом километре дороги и соединит обход Ростова с международной трассой Е58. Последняя проходит через Ростов, Таганрог, Украину, Молдову, Румынию, Словакию и заканчивается в Австрии.
Стоимость проекта 2,2 миллиарда рублей, подряд получило ООО «Дорстрой».
Кроме того, до конца 2020 года в Ростовской области отремонтируют подъезд общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги «Ростов-на-Дону — Таганрог» к селу Вареновка вблизи российско-украинской границы.