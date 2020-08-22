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Posted 22 августа 2020, 09:25

Published 22 августа 2020, 09:25

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Жительница Таганрога через Интернет покупала фальшивые деньги

22 августа 2020, 09:25
В Таганроге завели уголовное дело в отношении местной жительницы, которая расплачивалась в магазинах фальшивыми деньгами, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Женщина попросила знакомого заказать для нее через Интернет 10 фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей. Что он и в итоге и сделал.

«Обвиняемая получила банкноты и начала ими расплачиваться в магазинах. Всего она успела потратить пять купюр», — сказано в сообщении.

Отмечается, что оставшиеся поддельные купюры изъяли сотрудники полиции. По факту произошедшего завели уголовное дело.

Сейчас обвиняемая находится под стражей. Максимальное наказание составляет восемь лет заключения.

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