Жительница Таганрога через Интернет покупала фальшивые деньги

Posted 22 августа 2020, 09:25
Published 22 августа 2020, 09:25
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Женщина попросила знакомого заказать для нее через Интернет 10 фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей. Что он и в итоге и сделал.
«Обвиняемая получила банкноты и начала ими расплачиваться в магазинах. Всего она успела потратить пять купюр», — сказано в сообщении.
Отмечается, что оставшиеся поддельные купюры изъяли сотрудники полиции. По факту произошедшего завели уголовное дело.
Сейчас обвиняемая находится под стражей. Максимальное наказание составляет восемь лет заключения.