Более 16 тыс жителей Ростовской области заболели коронавирусом

Posted 24 августа 2020, 07:55
Published 24 августа 2020, 07:55
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
За сутки заразился 131 человек и выздоровели 18 пациентов. Сейчас на 100 тысяч местных жителей приходится 381 заболевший.
В больницах остаются 1032 человека, коечный фонд загружен на 46,6%. Новые случаи заболевания зарегистрировали в 25 городах и районах.
«Скончались за сутки четыре пациента, у которых были сопутствующие заболевания. За весь период умерли 312 человек», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в области провели 486 тысяч тестов на инфекцию.