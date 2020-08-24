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Posted 24 августа 2020, 07:55

Published 24 августа 2020, 07:55

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Более 16 тыс жителей Ростовской области заболели коронавирусом

24 августа 2020, 07:55
В Ростовской области число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 16018 человек, сообщили в правительстве региона.

За сутки заразился 131 человек и выздоровели 18 пациентов. Сейчас на 100 тысяч местных жителей приходится 381 заболевший.

В больницах остаются 1032 человека, коечный фонд загружен на 46,6%. Новые случаи заболевания зарегистрировали в 25 городах и районах.

«Скончались за сутки четыре пациента, у которых были сопутствующие заболевания. За весь период умерли 312 человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в области провели 486 тысяч тестов на инфекцию.

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